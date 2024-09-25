Удар рф по центру Краматорська: щонайменше один загиблий і 15 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по центру Краматорська загинула щонайменше одна людина, 15 поранені. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі, на місці працюють відповідні служби.
Станом на 17:00 відомо про щонайменше одного загиблого та ще 15 поранених внаслідок удару російських військ по Краматорську Донецької області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені - такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. росіяни поцілили в центр міста
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.
На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області.