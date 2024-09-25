Удар рф по центру Краматорска: по меньшей мере один погибший и 15 раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по центру Краматорска погиб по меньшей мере один человек, 15 ранены. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили, на месте работают соответствующие службы.
По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере одном погибшем и еще 15 раненых в результате удара российских войск по Краматорску Донецкой области, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 15 ранены - таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00. россияне попали в центр города
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.
На месте работают органы власти и все ответственные службы.
Ранее УНН сообщал, что российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.