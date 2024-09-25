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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по центру Краматорска: по меньшей мере один погибший и 15 раненых

Удар рф по центру Краматорска: по меньшей мере один погибший и 15 раненых

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:32  •  2152 просмотра

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В результате российского удара по центру Краматорска погиб по меньшей мере один человек, 15 ранены. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили, на месте работают соответствующие службы.

По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере одном погибшем и еще 15 раненых в результате удара российских войск по Краматорску Донецкой области, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 15 ранены - таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00. россияне попали в центр города

- написал Филашкин в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

Ранее УНН сообщал, что российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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