Удар рф по центру Краматорска: по меньшей мере один погибший и 15 раненых

По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере одном погибшем и еще 15 раненых в результате удара российских войск по Краматорску Донецкой области, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 15 ранены - таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00. россияне попали в центр города - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

Ранее УНН сообщал, что российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.