Армія рф вдарила по Краматорську: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
Армія рф завдала удару по Краматорську Донецької області. Є постраждалі, частково зруйновані та пошкоджені багатоповерхові будинки. На місці працюють рятувальники та слідчі.
російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області, є постраждалі, частково зруйновані багатоповерхові будинки. Про це у середу повідомили в поліції регіону, передає УНН.
"Частково зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Є постраждалі", - вказали правоохоронці.
Триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби.
Людям надається допомога, додали у поліції.
Армія рф обстріляла Донеччину 28 разів за добу: 3 загиблих, 5 поранених25.09.24, 10:25 • 17043 перегляди