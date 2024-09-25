Армия рф ударила по Краматорску: есть пострадавшие и разрушения

российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, есть пострадавшие, частично разрушены многоэтажные дома. Об этом в среду сообщили в полиции региона, передает УНН.

"Частично разрушены и повреждены многоэтажные дома. Есть пострадавшие", - указали правоохранители.

Продолжается спасательная операция. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все ответственные службы.

Людям оказывается помощь, добавили в полиции.

Армия рф обстреляла Донецкую область 28 раз за сутки: 3 погибших, 5 раненых