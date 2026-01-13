Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 13916 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 23938 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 18436 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 19902 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31349 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18484 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20038 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42147 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38469 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30154 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН12 січня, 20:40 • 4024 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві12 січня, 21:21 • 10655 перегляди
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 3476 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами23:25 • 6374 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 10270 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31350 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 35628 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 42147 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 38747 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 43227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Іран
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34551 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 30147 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35885 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37982 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 94048 перегляди
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей, 6 отримали поранення. росіяни завдали комбінованої атаки ракетою та дронами.

Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Тим часом начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко розповів, що росіяни завдали по передмістю Харкова комбінованої атаки. За його словами, попередньо відомо, що рф вдарила спочатку ракетою, а згодом - дронами.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.

У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо13.01.26, 03:44 • 1986 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків