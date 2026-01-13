Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей, 6 отримали поранення. росіяни завдали комбінованої атаки ракетою та дронами.
Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Тим часом начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко розповів, що росіяни завдали по передмістю Харкова комбінованої атаки. За його словами, попередньо відомо, що рф вдарила спочатку ракетою, а згодом - дронами.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа.
