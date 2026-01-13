Удар по пригороду Харькова: число погибших возросло до 4 человек
Киев • УНН
Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек, 6 получили ранения. россияне нанесли комбинированную атаку ракетой и дронами.
Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, также 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
Тем временем начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко рассказал, что россияне нанесли по пригороду Харькова комбинированную атаку. По его словам, предварительно известно, что РФ ударила сначала ракетой, а затем - дронами.
Напомним
В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.
