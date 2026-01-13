$43.080.09
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 26452 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 19656 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 21034 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 32958 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18944 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 20453 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 42881 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 39109 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30339 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Графики отключений электроэнергии
Удар по пригороду Харькова: число погибших возросло до 4 человек

Киев • УНН

 • 1704 просмотра

Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек, 6 получили ранения. россияне нанесли комбинированную атаку ракетой и дронами.

Удар по пригороду Харькова: число погибших возросло до 4 человек

Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, также 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко рассказал, что россияне нанесли по пригороду Харькова комбинированную атаку. По его словам, предварительно известно, что РФ ударила сначала ракетой, а затем - дронами.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра. По предварительной информации, вспыхнул пожар.

Вадим Хлюдзинский

