Удар КАБами росіян по Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок удару КАБами по прифронтовому селу Пологівського району загинула 9-річна дитина. 16-річного підлітка поранено.
Внаслідок ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району загинула 9-річна дівчинка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару росіян також поранений 16-річний хлопець.
росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували
Він додав, що де декілька будинків, автівки та господарчі споруди були пошкоджені вибуховою хвилею.
Нагадаємо
Дві людини загинули та ще п’ять були поранені внаслідок ударів, яких завдав ворог 29 травня по Пологівському та Василівському районах Запорізької області.
В окупованих населених пунктах Запоріжчини загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель14.11.22, 05:19 • 260120 переглядiв