В окупованих населених пунктах Запоріжчини загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель

Цитата

"В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.