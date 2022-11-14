В окупованих населених пунктах Запоріжчини загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В тимчасово окупованих населених пунктах Запоріжчини триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ", - повідомляє Генштаб.
Нагадаємо
Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.