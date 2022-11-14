В оккупированных населенных пунктах Запорожчины захватчики выселяют местных жителей из их домов

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"В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск", - сообщает Генштаб.

Напомним

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.