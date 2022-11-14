В оккупированных населенных пунктах Запорожчины захватчики выселяют местных жителей из их домов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожчины продолжается выселение местных жителей из их домов, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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"В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск", - сообщает Генштаб.
Напомним
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.