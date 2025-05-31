Удар КАБами россиян по Запорожской области: погибла 9-летняя девочка
Киев • УНН
В результате удара КАБами по прифронтовому селу Пологовского района погиб 9-летний ребенок. 16-летний подросток ранен.
В результате вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара россиян также ранен 16-летний парень.
россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили
Он добавил, что несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки были повреждены взрывной волной.
Напомним
Два человека погибли и еще пять были ранены в результате ударов, которые нанес враг 29 мая по Пологовскому и Васильевскому районах Запорожской области.
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