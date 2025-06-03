Удар дронів по Балаклії: одна людина загинула, є поранений

Унаслідок чергової ворожої атаки ударними безпілотниками по Балаклії (Харківська область) одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує УНН.

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За його словами, зафіксовано декілька влучань по території міста.

Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності. На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства - розповів Карабанов.

Він додав, що наразі на місцях влучань працюють відповідні служби.

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