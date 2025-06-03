Удар дронов по Балаклее: один человек погиб, есть раненый

В результате очередной вражеской атаки ударными беспилотниками по Балаклее (Харьковская область) один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.

Детали

По его словам, зафиксировано несколько попаданий по территории города.

Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности. К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия - рассказал Карабанов.

Он добавил, что сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы.

Напомним

Накануне российские войска обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате удара погибли две женщины.

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