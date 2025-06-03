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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Удар дронов по Балаклее: один человек погиб, есть раненый

Киев • УНН

 • 588 просмотра

В результате атаки дронов по Балаклее Харьковской области зафиксировано попадание по гражданскому предприятию. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Удар дронов по Балаклее: один человек погиб, есть раненый

В результате очередной вражеской атаки ударными беспилотниками по Балаклее (Харьковская область) один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.

Детали

По его словам, зафиксировано несколько попаданий по территории города.

Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности. К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия

- рассказал Карабанов.

Он добавил, что сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы.

Напомним

Накануне российские войска обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате удара погибли две женщины.

Удар по Харькову 2 июня: установить тип ракеты не удалось02.06.25, 14:17 • 6024 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Харьковская область
Балаклия
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