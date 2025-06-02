Черговий російський обстріл Купʼянщини: загинули дві жінки

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 2040 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

14:39 • 25198 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

14:21 • 67926 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 79474 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 148503 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 160746 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 159825 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 210064 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 213947 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 123136 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
81%
750мм
Популярнi новини

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

2 червня, 11:45 • 155023 перегляди

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

2 червня, 12:24 • 33628 перегляди

Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

13:20 • 10710 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:22 • 52848 перегляди

Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

15:15 • 24633 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

18:59 • 2040 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 148503 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 328047 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 370670 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 383760 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 125530 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 132440 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 211276 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 151277 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 180676 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

Черговий російський обстріл Купʼянщини: загинули дві жінки

Київ • УНН

 • 492 перегляди

2 червня російські війська обстріляли селище Ківшарівка, внаслідок чого загинули дві жінки. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Черговий російський обстріл Купʼянщини: загинули дві жінки

Черговий обстріл збройних сил рф 2 червня забрав життя двох жінок у селищі Ківшарівка Купʼянського району. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура передає УНН.

Деталі

2 червня близько 16:30 збройні сили рф здійснили обстріл житлового кварталу селища Ківшарівка Купʼянського району. За даними слідства, загинула 64-річна жінка. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла.

За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)

- зазначено у дописі.

Прокурори та правоохоронці фіксують воєнні злочини рф.

Удар по Харкову 2 червня: встановити тип ракети не вдалось02.06.25, 14:17 • 5884 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Куп'янськ
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9