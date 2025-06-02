Черговий російський обстріл Купʼянщини: загинули дві жінки

Черговий обстріл збройних сил рф 2 червня забрав життя двох жінок у селищі Ківшарівка Купʼянського району. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура передає УНН.

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2 червня близько 16:30 збройні сили рф здійснили обстріл житлового кварталу селища Ківшарівка Купʼянського району. За даними слідства, загинула 64-річна жінка. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла.

За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України) - зазначено у дописі.

Прокурори та правоохоронці фіксують воєнні злочини рф.

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