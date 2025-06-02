Очередной российский обстрел Купянщины: погибли две женщины

Очередной обстрел вооруженных сил рф 2 июня унес жизни двух женщин в поселке Ковшаровка Купянского района. Прокуратура открыла производство по факту военного преступления.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура передает УНН.

Детали

2 июня около 16:30 вооруженные силы рф осуществили обстрел жилого квартала поселка Ковшаровка Купянского района. По данным следствия, погибла 64-летняя женщина. Еще одна жительница 62 лет получила тяжелые ранения. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось: она умерла.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - указано в заметке.

Прокуроры и правоохранители фиксируют военные преступления рф.

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