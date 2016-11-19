Учора бойовики випустили понад 80 мін по українських позиціях – А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учора в зоні АТО констатували понад 80 мінометних обстрілів по позиціям українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“По наших позиціях було випущено понад 80 мінометних мін різного калібру, українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь”, — наголосив А.Лисенко.
Як повідомили у прес-центрі АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій переважно з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.