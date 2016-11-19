Вчера боевики выпустили более 80 мин по украинским позициям - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера в зоне АТО констатировали более 80 минометных обстрелов по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"По нашим позициям было выпущено более 80 минометных мин разного калибра, украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - подчеркнул А.Лысенко.
Как сообщили в пресс-центре АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из запрещенного минскими договоренностями вооружения.