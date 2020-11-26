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Учителі-новатори отримали на свої проекти 500 тисяч грн від Parimatch Foundation

Учителі-новатори отримали на свої проекти 500 тисяч грн від Parimatch Foundation

Київ • УНН

 • 5522 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Учора, 25 листопада, відбулось нагородження та обговорення ініціатив учителів фізкультури, які пройшли до фіналу конкурсу від Parimatch Foundation. Викладачі запропонували інноваційні методики фізичного виховання у школах та отримали гранти на загальну суму 500 000 гривень, передає УНН.

Фізкультура — часто недооцінений предмет у шкільній програмі, а її викладачі зазвичай не отримують визнання, на яке заслуговують. Конкурс проєктів учителів-новаторів від Parimatch Foundation виправляє цю проблему: шляхом конкурсного відбору вчителі фізкультури, що запропонували найкращі ініціативи, отримали заслужену увагу та ресурси на розвиток своїх ідей. На заході вони разом з експертами в студії обговорили свої напрацювання.

“Учителі-новатори — це про руйнування стереотипів щодо викладання фізичної культури в школі та власні інноваційні підходи до предмету та учнів. Я була приємно вражена кількістю та якістю поданих на конкурс робіт. Упевнена, що з такими викладачами у фізичної культури велике майбутнє!” — розповіла Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation і член журі конкурсу.

“Зараз дуже актуальним є питання рухової активності учнів і дітей з особливими освітніми потребами. Ми, як міністерство, разом з нашими друзями-партнерами та вчителями шукаємо нові методи та підходи в цих напрямках. Ми сподіваємося, що цей захід стане щорічним, і зі свого боку будемо цю ініціативу підтримувати”, — зазначив Євген Баженков, в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

У заході також взяли участь Роман Греба, Президент Української федерації учнівського спорту, Мирослав Дутчак, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, Ілля Шевляк, президент громадської спілки “Спортивний комітет України” та Олена Гавриленко, начальник відділу формування здорового способу життя Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту.

Члени журі відзначили запровадження вчителями цікавих методик викладання фізкультури. Фіналісти вводили в уроки елементи фітнесу, бойового гопаку, скейтбордингу. Крім того, вчителі використовують YouTube, Instagram і Tiktok для дистанційної роботи з учнями. Все це підвищує інтерес школярів до фізичного розвитку.

Parimatch Foundation системно розвиває шкільну фізкультуру. Цього року фонд розробив курс “Нова фізична культура” на платформі Prometheus, завдяки якому вчителі фізкультури по всій Україна можуть підвищити свою кваліфікацію та урізноманітнити уроки. Також фонд організував конференцію “Інновації тіловиховання”, під час якої спеціалісти з фізичного розвитку дітей ділилися своїм досвідом у прямому ефірі.

“В курсі сподобалось, що акцент на тому, що вчитель — лідер. Є посилена увага на якісній комунікації в системі учитель-діти-батьки, ррозкриті стратегії створення безпечного освітнього середовища, піднята тема про корисні звички педагогів, які дають змогу зберегти ресурс. Дякую фонду і за конференцію — була зібрана міцна команда спікерів, які вчили мислити по-новому”, — поділилась фіналістка конкурсу Олена Аксьонова, завідувач кафедри РПЗСЖ комунального закладу “ЗОІППО” Запорізької обласної ради.

У фінал конкурсу вийшло 25 ініціатив вчителів з Київської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької, Одеської, Чернігівської, Сумської, Волинської областей. Вони запропонували проєкти в чотирьох напрямах:

1) інноваційних форм і технологій фізичного виховання учнів початкової школи;
2) інноваційних форм і технологій фізичного виховання учнів середньої школи;
3) фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання;
4) соціалізації дітей з особливими освітніми потребами засобами фізичної культури.

Конкурс проводився у два тури, розпочавшись збором заявок з 25 жовтня та закінчившись оголошенням переможців із 1 по 15 листопада.

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