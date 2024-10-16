Учасники "Хакатону 100 ідей для міст" почали розміщувати свої проєкти на національній платформі DREAM для залучення інвестицій

Громади-учасниці "Хакатону 100 ідей для міст" від IRS та Клубу мерів почали розміщувати свої проєкти на національній платформі Dream для пошуку інвестицій та донорів, пише УНН.

Проєкт "Хакатон 100 ідей для міст" від IRS та Клубу мерів співпрацює з національною платформою DREAM, щоб усі затверджені архітектурні проєкти від архітекторів і студентів були розміщені на сайті для залучення ресурсів і донорів.

Однією з перших громад, що розмістила свій проєкт, стала Авангардівська громада Одеської області. За узгодженням з архітекторами та IRS на платформу було викладено проєкт "Г01: Ідеї для концепції спортивно-реабілітаційного центру для військовослужбовців в АСТГ".

Над розробкою концептуальної ідеї проєкту "Дерево життя" працювала команда Національного авіаційного університету у складі: Ксенії Журавльової, Анни Луценко, Ольги Бондар, під керівництвом Лілії Гнатюк.

"У важкий час для України багато її захисників отримують поранення різного ступеня важкості під час бойових дій. Досвід європейських країн, нестандартні підходи та креативне бачення для проєктування цього об’єкту дуже необхідні", — зазначено в пояснювальній записці.

Комплекс призначений для тривалої реабілітації військових. Ідея концепції спортивно-реабілітаційного центру для військовослужбовців полягає у формуванні універсального середовища для рекреації військовослужбовців та їх родин із урахуванням потреб особливостей цільової аудиторії та враховуючих особливостей перспективи розвитку громади.

Проєкт передбачає будівництво реабілітаційного центру (три будівлі: житловий корпус на 80 пацієнтів; спортивно-оздоровчий комплекс із повноцінним басейном та медично-діагностичні приміщення для лікарів та високоспеціалізованих протезистів).

І хоча загальна вартість реалізації проєкту перевищує 309 млн грн, автори обіцяють, що він зможе не лише одночасно приймати дві сотні осіб на реабілітацію, а й забезпечить роботою не менше 80 працівників, яких планується залучати з числа ВПО.

Про Хакотон "100 ідей для міст"

Один із наймасштабніших проєктів із відновлення українських міст після війни — Хакатон "100 ідей для міст", організований проєктом Інновацій та реконструкції для суспільства (IRS) та ГО "Клуб мерів".

Хакатон вже приніс значні результати, зібравши 63 розроблені архітектурні ідеї для громад-учасниць з усієї України. Наразі надійшло вже 250 заявок від громад у 22 областях, а це близько сотні громад. В рамках проєкту працює 139 сформованих архітектурних команд, 20% із закордону: Бельгії, Чилі, Австрії, Арабських Еміратів, США, Італії, Нідерландів і Словаччини.

"Перед нами, учасниками та організаторами проєкту, стоїть відповідальне завдання — реалізувати кілька проєктів, важливих не лише для окремої громади, а для всієї України. Також ми плануємо передати Офісу Президента та Прем’єр-Міністру уніфіковані рішення, які можуть стати основою для розробки подібних проєктів у багатьох громадах України, зокрема шкіл, садочків, ЦНАПів, реабілітаційних центрів, меморіалів, спортивної інфраструктури", — зазначає авторка проєкту, директорка IRS Ірина Ярмоленко.