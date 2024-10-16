Участники "Хакатона 100 идей для городов" начали размещать свои проекты на национальной платформе DREAM для привлечения инвестиций

Общины-участницы "Хакатона 100 идей для городов" от IRS и Клуба мэров начали размещать свои проекты на национальной платформе Dream для поиска инвестиций и доноров, пишет УНН.

Проект "Хакатон 100 идей для городов" от IRS и Клуба мэров сотрудничает с национальной платформой DREAM, чтобы все утвержденные архитектурные проекты от архитекторов и студентов были размещены на сайте для привлечения ресурсов и доноров.

Одной из первых громад, разместившей свой проект, стала Авангардовская громада Одесской области. По согласованию с архитекторами и IRS на платформу был выложен проект "Г01: Идеи для концепции спортивно-реабилитационного центра для военнослужащих в АСТГ".

Над разработкой концептуальной идеи проекта "Дерево жизни" работала команда Национального авиационного университета в составе: Ксении Журавлевой, Анны Луценко, Ольги Бондарь, под руководством Лилии Гнатюк.

"В трудное время для Украины многие ее защитники получают ранения различной степени тяжести во время боевых действий. Опыт европейских стран, нестандартные подходы и креативное видение для проектирования этого объекта очень необходимы", - говорится в пояснительной записке.

Комплекс предназначен для длительной реабилитации военных. Идея концепции спортивно-реабилитационного центра для военнослужащих заключается в формировании универсальной среды для рекреации военнослужащих и их семей с учетом потребностей особенностей целевой аудитории и учитывающих особенностей перспективы развития общества.

Проект предусматривает строительство реабилитационного центра (три здания: жилой корпус на 80 пациентов; спортивно-оздоровительный комплекс с полноценным бассейном и медико-диагностические помещения для врачей и высокоспециализированных протезистов).

И хотя общая стоимость реализации проекта превышает 309 млн грн, авторы обещают, что он сможет не только одновременно принимать две сотни человек на реабилитацию, но и обеспечит работой не менее 80 работников, которых планируется привлекать из числа ВПЛ.

О Хакотон "100 идей для городов"

Один из самых масштабных проектов по восстановлению украинских городов после войны - Хакатон "100 идей для городов", организованный проектом Инноваций и реконструкции для общества (IRS) и ОО "Клуб мэров".

Хакатон уже принес значительные результаты, собрав 63 разработанные архитектурные идеи для громад-участниц со всей Украины. Сейчас поступило уже 250 заявок от громад в 22 областях, а это около сотни громад. В рамках проекта работает 139 сформированных архитектурных команд, 20% из заграницы: Бельгии, Чили, Австрии, Арабских Эмиратов, США, Италии, Нидерландов и Словакии.

"Перед нами, участниками и организаторами проекта, стоит ответственная задача - реализовать несколько проектов, важных не только для отдельной громады, а для всей Украины. Также мы планируем передать Офису Президента и Премьер-министру унифицированные решения, которые могут стать основой для разработки подобных проектов во многих общинах Украины, в частности школ, садиков, ЦНАПов, реабилитационных центров, мемориалов, спортивной инфраструктуры", - отмечает автор проекта, директор IRS Ирина Ярмоленко.