Учасниця гурту Pussy Riot розповіла про компанію зі звільнення О.Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Тема політв'язнів повинна бути як в українському, так і в російському інформаційному просторі постійно. На цьому в ефірі "5 каналу" наголосила учасниця гурту Pussy Riot, організатор проекту "Зона права" Марія Альохіна, передає УНН.
"З Білоруським вільним театром створили спектакль Burning Doors ("Палаючі двері"), це те чим я займалася майже півроку. Це спектакль про протистояння художників і влади, розказаний через три історії - Петра Павленського, мою історію в контексті Pussy Riot і історію Олега Сенцова. Олег Сенцов є одним з героїв спектаклю, а сам спектакль є частиною кампанії по його звільненню. Ми ставили його в шести містах Англії, грали в Італії, будемо далі грати в Європі, але дуже важливо, щоб спектакль побачили в Києві", - розповіла М.Альохіна.
"Я зустрічалася з політиками в Україні, мені хотілося б щоб компанія зі звільнення і Олега, і інших політв'язнів, бо як він сам сказав у своєму останньому слові, хоче бути прізвищем у списку і не хоче зайвого акцентування на собі. Я вважаю, що тема політв'язнів повинна бути як в українському, так і в російському інформаційному просторі постійно", - додала вона.
Нагадаємо, засуджена в Російській Федерації у 2012 році учасниця Pussy Riot і правозахисниця Марія Альохіна опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото російського ШІЗО.