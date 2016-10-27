Участница группы Pussy Riot рассказала о компании по освобождению О.Сенцова

"С Белорусским свободным театром создали спектакль Burning Doors ("Горящие двери"), это то чем я занималась почти полгода. Это спектакль о противостоянии художников и власти, рассказывающий через три истории - Петра Павленского, мою историю в контексте Pussy Riot и историю Олега Сенцова. Олег Сенцов является одним из героев спектакля, а сам спектакль является частью кампании по его освобождению. Мы ставили его в шести городах Англии, играли в Италии, будем дальше играть в Европе, но очень важно, чтобы спектакль увидели в Киеве", - рассказала М.Алехина.

"Я встречалась с политиками в Украине, мне хотелось бы, чтобы компания по освобождению и Олега, и других политзаключенных, как он сам сказал в своем последнем слове, хочет быть фамилией в списке и не хочет лишнего акцентирования на себе. Я считаю, что тема политзаключенных должна быть как в украинском, так и в российском информационном пространстве постоянно", - добавила она.

Напомним, осужденная в Российской Федерации в 2012 году участница Pussy Riot и правозащитница Мария Алехина опубликовала на своей странице в Facebook фото российского ШИЗО.