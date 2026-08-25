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У ЗСУ спростували захоплення росією Новокостянтинівки на Сумщині

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони України, бої тривають. У ЗСУ назвали заяву росії пропагандою, спрямованою на внутрішню аудиторію.

У ЗСУ спростували захоплення росією Новокостянтинівки на Сумщині

Заява російського міністерства оборони про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) у Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "курськ" Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Даний населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, але бої на цьому напрямку тривають.

У ЗСУ зазначили, що російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Це робиться для внутрішньої пропаганди та звітності перед кремлем.

Центр комунікацій угруповання військ "курськ" закликав медіа і громадськість орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди. Там також зазначили, що ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання, а актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки.

Нагадаємо

росія завдала удару по цивільному об’єкту в Сумській області, що належить Mondelēz International, всесвітньо відомій американській транснаціональній корпорації.

Два удари російських дронів пошкодили приміщення заводу та поранили кількох працівників. Жертв не було.

Євген Устименко

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