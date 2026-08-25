У ЗСУ спростували захоплення росією Новокостянтинівки на Сумщині
Київ • УНН
Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони України, бої тривають. У ЗСУ назвали заяву росії пропагандою, спрямованою на внутрішню аудиторію.
Заява російського міністерства оборони про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) у Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "курськ" Збройних сил України, передає УНН.
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Даний населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, але бої на цьому напрямку тривають.
У ЗСУ зазначили, що російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Це робиться для внутрішньої пропаганди та звітності перед кремлем.
Центр комунікацій угруповання військ "курськ" закликав медіа і громадськість орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди. Там також зазначили, що ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання, а актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки.
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Два удари російських дронів пошкодили приміщення заводу та поранили кількох працівників. Жертв не було.