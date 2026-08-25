В ВСУ опровергли захват россией Новоконстантиновки в Сумской области
Киев • УНН
Новоконстантиновка остается под контролем Сил обороны Украины, бои продолжаются. В ВСУ назвали заявление россии пропагандой, направленной на внутреннюю аудиторию.
Заявление российского министерства обороны о якобы захвате населённого пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) в Сумской области не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "курск" Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Данный населённый пункт находится под контролем Сил обороны Украины, однако бои на этом направлении продолжаются.
В ВСУ отметили, что российское командование уже давно и регулярно приписывает себе результаты, которых нет на земле. Это делается для внутренней пропаганды и отчётности перед кремлём.
Центр коммуникаций группировки войск "курск" призвал СМИ и общественность ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации вражеской пропаганды. Там также отметили, что ситуация на направлении контролируемая, подразделения выполняют боевые задачи, а актуальная информация будет предоставлена отдельно в случае изменения обстановки.
Напомним
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