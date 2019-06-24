У зоні ООС знайшли тіло загиблого напередодні військового
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил знайшли тіло загиблого напередодні українського військовослужбовця. Про це повідомила прес-центру ООС, передає УНН.
За даними прес-центру, військовослужбовці 24 омбр повернули тіло бойового побратима, який загинув під час виконання завдання у секторі відповідальності в районі населеного пункту Оленівка. Тіло загиблого евакуйоване з небезпечної зони.
Наразі, за даними відомства, триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.
Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що воїн 24-ї окремої механізованої бригади підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень під час перевірки місцевості в районі н.п. Оленівка.