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У зоні ООС знайшли тіло загиблого напередодні військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил знайшли тіло загиблого напередодні українського військовослужбовця. Про це повідомила прес-центру ООС, передає УНН.

У зоні ООС знайшли тіло загиблого напередодні військового

За даними прес-центру, військовослужбовці 24 омбр повернули тіло бойового побратима, який загинув під час виконання завдання у секторі відповідальності в районі населеного пункту Оленівка. Тіло загиблого евакуйоване з небезпечної зони.

Наразі, за даними відомства, триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.

Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що воїн 24-ї окремої механізованої бригади підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень під час перевірки місцевості в районі н.п. Оленівка.

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