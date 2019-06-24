В зоне ООС нашли тело погибшего накануне военного
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил нашли тело погибшего накануне украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-центра ООС, передает УНН.
По данным пресс-центра, военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка. Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны.
Сейчас, по данным ведомства, идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.
Напомним, вчера сообщал, что воин 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений во время проверки местности в районе н.п. Оленевка.