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В зоне ООС нашли тело погибшего накануне военного

Киев • УНН

 • 13391 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил нашли тело погибшего накануне украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-центра ООС, передает УНН.

В зоне ООС нашли тело погибшего накануне военного

По данным пресс-центра, военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка. Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны.

Сейчас, по данным ведомства, идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.

Напомним, вчера сообщал, что воин 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений во время проверки местности в районе н.п. Оленевка.

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