На Донбасі загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Воїн 24-ї окремої механізованої бригади підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень під час перевірки місцевості в районі н.п. Оленівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н.п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади", йдеться у повідомленні.
Інтенсивний вогонь ворога унеможливив евакуацію тіла.
Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат.
Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений.