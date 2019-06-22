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ООС: від початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.

ООС: від початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них:

двічі поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Пікузи та Азов – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Старогнатівки, з напрямку Новоласпа – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Широкине, з напрямку населеного пункту Саханка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Красногорівки, з напрямку Старомихайлівки – зі 120 мм міномету та автоматичного гранатомету;

Гнутове, з напрямку Пікузи – зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Піщане, з напрямку Обозне – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітне – з великокаліберного кулемету.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

21 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок, 3 пограбування, 4 факти зберігання наркотичних речовин, 1 шахрайство. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 6 осіб, виявлено 35 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 21000 осіб та 2600 транспортних засобів. Близько 22000 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 36-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.

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