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ООС: с начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненый

Киев • УНН

 • 7380 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: с начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненый

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

дважды вблизи населенного пункта Водяное, по направлению Пикуза и Азов - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Старогнатовка, по направлению Новоласпа - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Широкино, по направлению населенного пункта Саханка - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

окраине Красногоровки, по направлению Старомихайловка - с 120 мм миномета и автоматического гранатомета;

Гнутово, по направлению Пикуза - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Новотроицкое, по направлению населенного пункта Докучаевск - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Песчаное, по направлению Обозное - с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитное - из крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

21 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 5 краж, 3 грабежа, 4 факта хранения наркотических веществ, 1 мошенничество. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек, выявлено 35 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало почти 21000 человек и 2600 транспортных средств. Около 22000 человек и 2600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. Тридцать шестой лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил.

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