На Донбассе погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Воин 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений во время проверки местности в районе н.п. Оленевка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", говорится в сообщении.
Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела.
Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери.
Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина.
Напомним, в прошлые сутки боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненый.