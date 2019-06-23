На Донбассе погиб военный

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", говорится в сообщении.

Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела.

Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери.

Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина.

Напомним, в прошлые сутки боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненый.