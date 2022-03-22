У зоні ООС українські військові відбили 7 атак загарбників: знищено 100 окупантів, 4 літаки та іншу техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Захисники України протягом 22 березня відбили 7 атак російських окупантів у зоні проведення Операції об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", – йдеться в повідомленні.
Деталі
Українські військові знищили:
• 7 танків;
• 2 БМП;
• 6 артилерійських систем;
• 2 безпілотника;
• 7 автомобілів,
• загальні втрати загарбників склали близько 100 осіб.
"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету "Точка-У". Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", – додали у штабі ООС.
Нагадаємо
У Києві затримано двох пособників російських окупантів.