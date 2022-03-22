В зоне ООС украинские военные отбили 7 атак захватчиков: уничтожено 100 оккупантов, 4 самолета и другую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Защитники Украины в течение 22 марта отбили 7 атак российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил в части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
Детали
Украинские военные уничтожили:
* 7 танков;
* 2 БМП;
* 6 артиллерийских систем;
* 2 беспилотника;
* 7 автомобилей,
* общие потери захватчиков составили около 100 человек.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У". Также наши воины захватили три БМП-3 противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - добавили в штабе ООС.
Напомним
В Киеве задержали двух пособников российских оккупантов.