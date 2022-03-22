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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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У Києві затримано двох пособників російських окупантів - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Професійно спрацювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі СБУ та теробороною. Про це Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив сьогодні, 22 березня, передає УНН.

У Києві затримано двох пособників російських окупантів - Нацполіція

Деталі

Ігор Клименко зазначив, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блок-постів.

"Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу",- сказав Голова Національної поліції України.

Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

Нагадуємо, інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути членами ДРГ, повідомляйте поліції (телефонуйте 102 або на номери, вказані на сторінці Національна поліція України ) чи через чат-бот @stop_russian_war_bot.

Українські Національні Новини

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