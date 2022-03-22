В Киеве задержаны двое пособников российских оккупантов - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Профессионально сработали оперативники Управления стратегических расследований Нацполиции совместно с СБУ и теробороной. Об этом председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил сегодня, 22 марта, передает УНН.
Детали
Игорь Клименко отметил, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блок-постов.
"Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора. Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени", - сказал глава Национальной полиции Украины.
Вражеских агентов передано в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины.
Напоминаем, информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ, сообщайте полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальная полиция Украины ) или через чат-бот @stop_russian_war_bot.