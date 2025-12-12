$42.270.01
Ексклюзив
07:00 • 2448 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 12427 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 25418 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 34492 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 31030 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32316 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44396 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21687 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21710 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17158 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
У житловому районі "Сади Рів’єри" від корпорації КУБ розпочалася видача ключів інвесторам секції №13

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Міжнародна корпорація КУБ розпочала видачу ключів інвесторам 13-ї секції ЖК "Сади Рів’єри" в Одесі. Будівлю офіційно введено в експлуатацію після успішного проходження всіх перевірок, попри будівництво в умовах воєнного часу. Завершення секцій 11 та 12 заплановано на 2026 рік.

У житловому районі "Сади Рів’єри" від корпорації КУБ розпочалася видача ключів інвесторам секції №13

Міжнародна корпорація КУБ оголошує про старт видачі ключів інвесторам 13-ї секції житлового району "Сади Рів’єри", розташованого на півночі Одеси. Будівлю офіційно введено в експлуатацію за результатами всіх передбачених законодавством перевірок та отримання позитивних висновків, передає УНН.

Секція №13 стала одним із знакових етапів розвитку району, оскільки її будівництво тривало у складних умовах воєнного часу. Попри повітряні тривоги, енергетичні обмеження та інші ризики, роботи виконувалися безперервно та відповідно до затвердженого плану.

У секції передбачено квартири комфорт-класу, від компактних smart-рішень до просторих осель із можливістю довільного зонування. Вікна частини квартир орієнтовані на внутрішні двори, інші – на Одеську затоку. А розташування будинку у вже сформованому та заселеному кварталі забезпечує майбутнім мешканцям доступ до діючої комерційної інфраструктури району.

"Район "Сади Рів’єри" став не тільки втіленням сучасних стандартів урбаністичного девелопменту, але й символом незламності будівельного бізнесу в Україні. Ми працювали, щоб не зруйнувати надію та довіру наших інвесторів, і тому нас не змогли зупинити ані ракети, ані відключення енергії. І тим більше значення для корпорації мають ті ключі, що ми зараз видаємо людям: це ключі від комфортного життя, обіцянки про яке ми дотрималися попри все", – підкреслює засновник корпорації КУБ Олег Невзоров.

Водночас завершальні етапи будівельно-монтажних робіт тривають також у секціях №11 та №12. Корпорація КУБ має намір завершити їх та розпочати передачу ключів інвесторам у 2026 році. Графік робіт формується з урахуванням стабільності постачання матеріалів, безпекових та технічних вимог.

Район "Сади Рів’єри" розроблений за принципом "коротких відстаней" і охоплює територію близько семи гектарів. У межах проєкту передбачені:

●     власний парк із озелененням і зонами відпочинку;

●     дитячі та спортивні майданчики;

●     дитячий садок, який після завершення будівництва буде передано громаді;

●     комерційні приміщення на перших поверхах будинків (магазини, аптеки, різноманітні сервіси);

●     розташовані по периметру паркінги, що дозволяють дотримуватись принципу "дворів без машин" та формувати безпечний пішохідний простір.

Кількість доступних квартир у секціях, будівництво яких добігає завершення, обмежена. Ознайомитися з актуальними пропозиціями та динамікою будівництва, а також дізнатись деталі концепції та технічного виконання проєкту "Сади Рів’єри" можна на офіційному сайті проєкту: https://ua.riviera-gardens.com.ua

Довідка

КУБ – це міжнародна корпорація девелоперів, яка понад 20 років формує нову якість життя в Україні, Болгарії, Румунії, Чорногорії і планує вихід на ринки Греції, Об’єднаних Арабських Еміратів, Австрії та Індонезії. За 20 років роботи КУБ збудував близько 3 млн м² житлової та комерційної нерухомості і зібрав команду з понад 6 000 спеціалістів, які забезпечують повний цикл девелопменту – від залучення міжнародних інвестицій до управління об’єктами після введення їх в експлуатацію.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Нерухомість
Одеса