У житловому районі "Сади Рів’єри" від корпорації КУБ розпочалася видача ключів інвесторам секції №13

Міжнародна корпорація КУБ оголошує про старт видачі ключів інвесторам 13-ї секції житлового району "Сади Рів’єри", розташованого на півночі Одеси. Будівлю офіційно введено в експлуатацію за результатами всіх передбачених законодавством перевірок та отримання позитивних висновків, передає УНН.

Секція №13 стала одним із знакових етапів розвитку району, оскільки її будівництво тривало у складних умовах воєнного часу. Попри повітряні тривоги, енергетичні обмеження та інші ризики, роботи виконувалися безперервно та відповідно до затвердженого плану.

У секції передбачено квартири комфорт-класу, від компактних smart-рішень до просторих осель із можливістю довільного зонування. Вікна частини квартир орієнтовані на внутрішні двори, інші – на Одеську затоку. А розташування будинку у вже сформованому та заселеному кварталі забезпечує майбутнім мешканцям доступ до діючої комерційної інфраструктури району.

"Район "Сади Рів’єри" став не тільки втіленням сучасних стандартів урбаністичного девелопменту, але й символом незламності будівельного бізнесу в Україні. Ми працювали, щоб не зруйнувати надію та довіру наших інвесторів, і тому нас не змогли зупинити ані ракети, ані відключення енергії. І тим більше значення для корпорації мають ті ключі, що ми зараз видаємо людям: це ключі від комфортного життя, обіцянки про яке ми дотрималися попри все", – підкреслює засновник корпорації КУБ Олег Невзоров.

Водночас завершальні етапи будівельно-монтажних робіт тривають також у секціях №11 та №12. Корпорація КУБ має намір завершити їх та розпочати передачу ключів інвесторам у 2026 році. Графік робіт формується з урахуванням стабільності постачання матеріалів, безпекових та технічних вимог.

Район "Сади Рів’єри" розроблений за принципом "коротких відстаней" і охоплює територію близько семи гектарів. У межах проєкту передбачені:

● власний парк із озелененням і зонами відпочинку;

● дитячі та спортивні майданчики;

● дитячий садок, який після завершення будівництва буде передано громаді;

● комерційні приміщення на перших поверхах будинків (магазини, аптеки, різноманітні сервіси);

● розташовані по периметру паркінги, що дозволяють дотримуватись принципу "дворів без машин" та формувати безпечний пішохідний простір.

Кількість доступних квартир у секціях, будівництво яких добігає завершення, обмежена. Ознайомитися з актуальними пропозиціями та динамікою будівництва, а також дізнатись деталі концепції та технічного виконання проєкту "Сади Рів’єри" можна на офіційному сайті проєкту: https://ua.riviera-gardens.com.ua

Довідка

КУБ – це міжнародна корпорація девелоперів, яка понад 20 років формує нову якість життя в Україні, Болгарії, Румунії, Чорногорії і планує вихід на ринки Греції, Об’єднаних Арабських Еміратів, Австрії та Індонезії. За 20 років роботи КУБ збудував близько 3 млн м² житлової та комерційної нерухомості і зібрав команду з понад 6 000 спеціалістів, які забезпечують повний цикл девелопменту – від залучення міжнародних інвестицій до управління об’єктами після введення їх в експлуатацію.