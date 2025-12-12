В жилом районе "Сады Ривьеры" от корпорации КУБ началась выдача ключей инвесторам секции №13

$42.270.01
Эксклюзив
07:00 • 2446 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 12422 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 25413 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 34485 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 31025 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 32314 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44388 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21686 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21710 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17158 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Графики отключений электроэнергии
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44388 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 50400 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 50812 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 61581 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 62125 просмотра
В жилом районе "Сады Ривьеры" от корпорации КУБ началась выдача ключей инвесторам секции №13

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Международная корпорация КУБ начала выдачу ключей инвесторам 13-й секции ЖК "Сады Ривьеры" в Одессе. Здание официально введено в эксплуатацию после успешного прохождения всех проверок, несмотря на строительство в условиях военного времени. Завершение секций 11 и 12 запланировано на 2026 год.

В жилом районе "Сады Ривьеры" от корпорации КУБ началась выдача ключей инвесторам секции №13

Международная корпорация КУБ объявляет о начале выдачи ключей инвесторам 13-й секции жилого района "Сады Ривьеры", расположенного на севере Одессы. Здание официально введено в эксплуатацию по результатам всех предусмотренных законодательством проверок и получения положительных заключений, передает УНН.

Секция №13 стала одним из знаковых этапов развития района, поскольку ее строительство велось в сложных условиях военного времени. Несмотря на воздушные тревоги, ограничения энергоснабжения и другие риски, работы продолжались без перерывов и в соответствии с утвержденным планом.

В секции предусмотрены квартиры комфорт-класса — от компактных smart-форматов до просторных вариантов со свободным зонированием. Часть квартир ориентирована на внутренние дворы, другие — на акваторию Одесского залива. Расположение здания в уже сформированном и заселенном квартале обеспечивает будущим жителям доступ к действующей коммерческой инфраструктуре района.

"Район "Сады Ривьеры" стал не только воплощением современных стандартов урбанистического девелопмента, но и символом устойчивости строительного бизнеса в Украине. Мы работали, чтобы сохранить надежду и доверие наших инвесторов, и потому нас не смогли остановить ни ракетные удары, ни отключения энергии. Тем большее значение для корпорации имеют ключи, которые мы сейчас передаем людям, — это ключи от комфортной жизни, обещание о которой мы выполнили, несмотря ни на что", — подчеркивает основатель корпорации КУБ Олег Невзоров.

Параллельно завершаются строительные работы в секциях №11 и №12. Корпорация КУБ планирует завершить их и начать передачу ключей инвесторам в 2026 году. График работ учитывает стабильность поставок материалов, требования безопасности и технические параметры.

Район "Сады Ривьеры" разработан по принципу "города коротких расстояний" и охватывает территорию около семи гектаров. Проект включает:

●     собственный парк с озеленением и зонами отдыха;

●     детские и спортивные площадки;

●     детский сад, который после завершения строительства будет передан громаде;

●     коммерческие помещения на первых этажах зданий (магазины, аптеки, различные сервисы);

●     расположенные по периметру паркинги, которые позволяют придерживаться принципа "дворов без машин" и формировать безопасное пешеходное пространство.

Количество доступных квартир в секциях, строительство которых близится к завершению, ограничено. Ознакомиться с актуальными предложениями, динамикой строительства, а также деталями концепции и технической реализации проекта "Сады Ривьеры" можно на официальном сайте: https://ua.riviera-gardens.com.ua

Справка

КУБ — международная девелоперская корпорация, которая более 20 лет формирует новое качество жизни в Украине, Болгарии, Румынии, Черногории и планирует выход на рынки Греции, ОАЭ, Австрии и Индонезии. За это время КУБ построил около 3 млн м² жилой и коммерческой недвижимости и сформировал команду более чем из 6 000 специалистов, обеспечивающих полный цикл девелопмента — от привлечения международных инвестиций до управления объектами после ввода их в эксплуатацию.

Лилия Подоляк

