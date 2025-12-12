В жилом районе "Сады Ривьеры" от корпорации КУБ началась выдача ключей инвесторам секции №13

Международная корпорация КУБ объявляет о начале выдачи ключей инвесторам 13-й секции жилого района "Сады Ривьеры", расположенного на севере Одессы. Здание официально введено в эксплуатацию по результатам всех предусмотренных законодательством проверок и получения положительных заключений, передает УНН.

Секция №13 стала одним из знаковых этапов развития района, поскольку ее строительство велось в сложных условиях военного времени. Несмотря на воздушные тревоги, ограничения энергоснабжения и другие риски, работы продолжались без перерывов и в соответствии с утвержденным планом.

В секции предусмотрены квартиры комфорт-класса — от компактных smart-форматов до просторных вариантов со свободным зонированием. Часть квартир ориентирована на внутренние дворы, другие — на акваторию Одесского залива. Расположение здания в уже сформированном и заселенном квартале обеспечивает будущим жителям доступ к действующей коммерческой инфраструктуре района.

"Район "Сады Ривьеры" стал не только воплощением современных стандартов урбанистического девелопмента, но и символом устойчивости строительного бизнеса в Украине. Мы работали, чтобы сохранить надежду и доверие наших инвесторов, и потому нас не смогли остановить ни ракетные удары, ни отключения энергии. Тем большее значение для корпорации имеют ключи, которые мы сейчас передаем людям, — это ключи от комфортной жизни, обещание о которой мы выполнили, несмотря ни на что", — подчеркивает основатель корпорации КУБ Олег Невзоров.

Параллельно завершаются строительные работы в секциях №11 и №12. Корпорация КУБ планирует завершить их и начать передачу ключей инвесторам в 2026 году. График работ учитывает стабильность поставок материалов, требования безопасности и технические параметры.

Район "Сады Ривьеры" разработан по принципу "города коротких расстояний" и охватывает территорию около семи гектаров. Проект включает:

● собственный парк с озеленением и зонами отдыха;

● детские и спортивные площадки;

● детский сад, который после завершения строительства будет передан громаде;

● коммерческие помещения на первых этажах зданий (магазины, аптеки, различные сервисы);

● расположенные по периметру паркинги, которые позволяют придерживаться принципа "дворов без машин" и формировать безопасное пешеходное пространство.

Количество доступных квартир в секциях, строительство которых близится к завершению, ограничено. Ознакомиться с актуальными предложениями, динамикой строительства, а также деталями концепции и технической реализации проекта "Сады Ривьеры" можно на официальном сайте: https://ua.riviera-gardens.com.ua

Справка

КУБ — международная девелоперская корпорация, которая более 20 лет формирует новое качество жизни в Украине, Болгарии, Румынии, Черногории и планирует выход на рынки Греции, ОАЭ, Австрии и Индонезии. За это время КУБ построил около 3 млн м² жилой и коммерческой недвижимости и сформировал команду более чем из 6 000 специалистов, обеспечивающих полный цикл девелопмента — от привлечения международных инвестиций до управления объектами после ввода их в эксплуатацию.