У Житомирській області зареєстровано ще два випадки захворювання на коронавірус

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні у Житомирській області зареєстрували ще 2 випадки COVID-19. Так, станом на 22:00 4 квітня 2020 року на Житомирщині вже підтверджені 11 випадків коронавірусної інфекції. COVID-19 виявили у жителів області, які раніше були контактними з тими, хто вже захворів. Про це повідомив голова ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає УНН із посиланням на пресслужбу Житомирську ОДА.