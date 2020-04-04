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У Житомирській області зареєстровано ще два випадки захворювання на коронавірус

У Житомирській області зареєстровано ще два випадки захворювання на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні у Житомирській області зареєстрували ще 2 випадки COVID-19. Так, станом на 22:00 4 квітня 2020 року на Житомирщині вже підтверджені 11 випадків коронавірусної інфекції. COVID-19 виявили у жителів області, які раніше були контактними з тими, хто вже захворів. Про це повідомив голова ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає УНН із посиланням на пресслужбу Житомирську ОДА.

“Вихідні принесли до нас не дуже гарні новини. Кількість хворих на коронавірус на поліському краю знову збільшились. Ввечері було зафіксовано два нових підтверджених випадки COVID-19: один випадок — в Бердичеві, другий — в Малині”, — написав Бунечко.

Вірусологічна лабораторія Житомирського обласного лабораторного центру шляхом ПЛР-дослідження виявила COVID-19 у жительки Бердичева (1964 року народження) та у жителя Малина (1976 року народження). Обидва хворих контактували з пацієнтами, у котрих раніше підтверджений коронавірус.

Наразі на Житомирщині 11 лабораторно підтверджених випадків COVID-19:

  • 2 випадки в м. Радомишль(1 — летальний 13.03.2020р., 1 — зареєстрований 27.03.2020р.),
  • 2 випадки в м. Житомирі(1 — зареєстрований 19.03.2020р., 1 — зареєстрований 03.04.2020р.),
  • 3 випадки в Бердичівському районі(1 — летальний 04.04.2020р., 1 — зареєстрований 01.04.2020р., 1 — зареєстрований 04.04.2020р.),
  • 2 випадки в Малинському районі(1 — зареєстрований 26.03.2020р., 1 — зареєстрований — 04.04.2020р.);
  • 2 випадки у Коростенському районі(зареєстровані 03.04.2020р.).

Бунечко звертається до жителів області та наголошує на необхідності дотримання правил карантину: “Перед нами стоїть серйозне завдання — втриматися у вирі коронавірусу. Залишайтеся вдома та обмежте контакти з іншими людьми!”.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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