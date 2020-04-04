В Житомирской области зарегистрировано еще два случая заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области зарегистрировали еще 2 случая COVID-19. Так, по состоянию на 22:00 4 апреля 2020 на Житомирщине уже подтверждены 11 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружили у жителей области, которые ранее были контактными с теми, кто уже заболел. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирскую ОГА.
“Выходные принесли к нам не очень хорошие новости. Количество больных коронавирусом в полесском краю снова увеличилось. Вечером было зафиксировано два новых подтвержденных случая COVID-19: один случай — в Бердичеве, второй — в Малине”, — написал Бунечко.
Вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра путем ПЦР-исследования обнаружила COVID-19 у жительницы Бердичева (1964 года рождения) и у жителя Малина (1976 года рождения). Оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее подтвержден коронавирус.
Сейчас на Житомирщине 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
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- 2 случая в г. Радомышль (1 — летальный 13.03.2020р., 1 — зарегистрированный 27.03.2020р.),
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- 2 случая в г. Житомире (1 — зарегистрированный 19.03.2020р., 1 — зарегистрированный 03.04.2020р.),
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- 3 случая в Бердичевском районе (1 — летальный 04.04.2020р., 1 — зарегистрированный 01.04.2020р., 1 — зарегистрированный 04.04.2020р.),
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- 2 случая в Малинском районе (1 — зарегистрированный 26.03.2020р., 1 — зарегистрирован — 04.04.2020р.)
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- 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 03.04.2020р.).
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Бунечко обращается к жителям области и подчеркивает необходимость соблюдения правил карантина: “Перед нами стоит серьезная задача — удержаться в водовороте коронавируса. Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми!”.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.