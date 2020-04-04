В Житомирской области зарегистрировано еще два случая заболевания коронавирусом

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области зарегистрировали еще 2 случая COVID-19. Так, по состоянию на 22:00 4 апреля 2020 на Житомирщине уже подтверждены 11 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружили у жителей области, которые ранее были контактными с теми, кто уже заболел. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирскую ОГА.