У житловому будинку на Волині вибухнув газ
Київ • УНН
ЛУЦЬК-РІВНЕ. 20 листопада. УНН. Газ вибухнув в двоповерховому будинку на вулиці Шевченка в Нововолинську, що на Херсонщині, орієнтовно о 3 годині ночі. Власник квартири отримав тілесні ушкодження, повідомили УНН у прес-службі управління НП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що на кухні однієї з квартир будинку стався побутовий витік газу, який і зумовив вибух. Внаслідок вибуху частково пошкоджено будинок. Постраждалий, 47-річний власник квартири, отримав опіки 2-го ступеню. Ніхто з мешканців не загинув.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.