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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У житловому будинку на Волині вибухнув газ

У житловому будинку на Волині вибухнув газ

Київ • УНН

 • 9492 перегляди

ЛУЦЬК-РІВНЕ. 20 листопада. УНН. Газ вибухнув в двоповерховому будинку на вулиці Шевченка в Нововолинську, що на Херсонщині, орієнтовно о 3 годині ночі. Власник квартири отримав тілесні ушкодження, повідомили УНН у прес-службі управління НП у Волинській області.

Правоохоронці з’ясували, що на кухні однієї з квартир будинку стався побутовий витік газу, який і зумовив вибух. Внаслідок вибуху частково пошкоджено будинок. Постраждалий, 47-річний власник квартири, отримав опіки 2-го ступеню. Ніхто з мешканців не загинув.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

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