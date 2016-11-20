В жилом доме в Волынской области взорвался газ
Киев • УНН
Луцк-Киев. 20 ноября. УНН. Газ взорвался в двухэтажном доме на улице Шевченко в Нововолынске, ориентировочно в 3:00 ночи. Владелец квартиры получил телесные повреждения, сообщили УНН в пресс-службе управления НП в Волынской области.
Правоохранители выяснили, что на кухне одной из квартир дома произошла бытовая утечка газа, которая и привела к взрыву. В результате частично поврежден дом. Пострадавший, 47-летний владелец квартиры получил ожоги 2-й степени. Никто из жителей не погиб.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.