У Зеленського відреагували на обшуки і затримання в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У представництві Президента України в АР Крим засудили ранкові обшуки і затримання кримськотатарських активістів в окупованому Криму, вказавши, що ці випадки поповнять інформацію про політично вмотивовані переслідування у переліку злочинів РФ на півострові. Про це йдеться в заяві Представництва у Facebook, передає УНН.
"У чотирьох районах Криму одночасно з 4 години ранку проходять обшуки... ФСБ увірвалось у сім будинків кримських татар, мусульман та забрало шістьох активістів на автівках без номерів. Такі дії є продовженням політики Російської Федерації по створенню атмосфери страху на півострові та переслідування кожного громадянина з активною громадянською позицією. Серед затриманих громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі тощо", - вказали у представництві.
Прізвища тих, хто був затриманий сьогодні: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим.
"Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострову", - додали у представництві Президента.
Нагадаємо, за даними “Кримської солідарності”, у ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку 7 липня, затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у “справі Хізб ут-Тахрір”. Прокуратура АРК розпочала за цим фактом кримінальне провадження.