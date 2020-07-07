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У Зеленского отреагировали на обыски и задержания в оккупированном Крыму

У Зеленского отреагировали на обыски и задержания в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12995 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В представительстве Президента Украины в АР Крым осудили утренние обыски и задержания крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму, указав, что эти случаи пополнят информацию о политически мотивированных преследованиях в перечне преступлений РФ на полуострове. Об этом говорится в заявлении Представительства в Facebook, передает УНН.

"В четырех районах Крыма одновременно с 4:00 утра проходят обыски... ФСБ ворвалось в семь домов крымских татар, мусульман и забрало шесть активистов на автомобилях без номеров. Такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией. Среди задержанных общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели т.д.", - указали в представительстве.

Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - добавили в представительстве Президента.

Напомним, по данным "Крымской солидарности", в ходе обысков, которые в оккупированном Крыму проходят с 4:00 утра 7 июля, задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир". Прокуратура АРК начала по этому факту уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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