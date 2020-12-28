У Зеленського кажуть, що Президент може відсторонити Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповідно до своїх повноважень може відсторонити голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Про це журналісту УНН розповів представник Президента в КСУ Федір Веніславський.
“Кримінальним процесуальним кодексом передбачено таке право Президента — відсторонювати від посади осіб, які перебувають в певному процесуальному статусі в рамках кримінального провадження”, — сказав Веніславський.
Веніславський вважає, що Президент має право відреагувати на клопотання Офісу Генерального прокурора й ухвалити рішення про доцільність або недоцільність відсторонення Тупицького від посади.
“Ст. 154 ч. 3 Кримінального процесуального кодексу передбачає, що президент за клопотанням прокурора (може — ред.) відсторонити ту особу, яка призначена президентом. Пан Тупицький був призначений президентом, на той час (Віктором —ред.) Януковичем. Отже, президент у повній відповідності до своїх повноважень має право відсторонити від посади судді”, — розповів Веніславський.
Раніше у КСУ повідомили, що для відсторонення Тупицького немає законодавчих підстав.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора зауважив, що повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Як раніше повідомлялося в УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.
Нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.
Також нагадаємо, що у пресслужбі партії “Слуга народу” заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.