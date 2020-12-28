У КСУ повідомили, що для відсторонення Тупицького немає законодавчих підстав
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора сьогодні через поважні причини. Окрім того, для його відсторонення немає законодавчих підстав. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі КСУ.
“Олександр Тупицький не з’явився до Офісу Генпрокурора у зв’язку з поважними причинами. За його словами, наміру ухилятися від слідства немає”, — сказали в пресслужбі.
Також в КСУ зазначили, що не знають, як має відбуватися відсторонення Тупицького.
“Оскільки Конституція України та ЗУ "Про КСУ“ не містять такого поняття як "відсторонення від посади“ судді Конституційного Суду”, — розповіли в пресслужбі.
Зазначимо, що відповідно до ст. 106 Конституці відсторонення голови КСУ не входить до повноважень Президента України.
Як повідомлялося, ОГПУ надіслав Зеленському клопотання щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Як раніше повідомлялося в УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.
Нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.
Також нагадаємо, що у пресслужбі партії “Слуга народу” заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.