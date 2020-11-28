У Збройних силах за добу виявили ще понад 200 випадків COVID-19

"Станом на 10:00 28 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2975 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7053 особи, летальних випадків – 26", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 736 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 105 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 213 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 30 осіб", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 28 листопада зафіксовано вже 709 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — знову понад 16 тисяч, черговий антирекорд для країни.