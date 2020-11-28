В Вооруженных силах за сутки обнаружили еще более 200 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 28 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2975 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7053 человека, летальных случаев - 26", - сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 736 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 105 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Украине на 8 часов 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.