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У Збройних силах виявили ще 108 хворих на COVID-19

У Збройних силах виявили ще 108 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 12295 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Збройних силах України за минулу добу виявили ще 108 хворих на COVID-19, наразі у ЗСУ на цю хворобу хворіє 3077 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 29 листопада в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 3077 осіб. За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

З нових захворілих у заклади охорони госпіталізовано 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало – 7059 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 67 осіб.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

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