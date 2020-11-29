В Вооруженных силах обнаружили еще 108 больных COVID-19

"По состоянию на 10:00 29 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 3077 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из новых заболевших в медицинские учреждения госпитализированы 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели - 7059 человек, летальных случаев - 26.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 67 человек.



Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.