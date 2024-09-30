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У зброї, якою ворог атакує Україну, виявляють значну кількість комплектуючих китайського виробництва - експерти КНДІСЕ

У зброї, якою ворог атакує Україну, виявляють значну кількість комплектуючих китайського виробництва - експерти КНДІСЕ

Київ • УНН

 • 17572 перегляди

У зброї, якою ворог атакує Україну, виявляють значну кількість комплектуючих китайського виробництва, вказують експерти КНДІСЕ.

Попри формальний нейтралітет Китай активно підтримує російську військову машину. Це підтверджують і фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які під час дослідження різних типів зброї, якою ворог атакує Україну, виявлять велику кількість різноманітних компонентів китайського виробництва, йдеться в сюжеті телеканалу "Ми-Україна", пише УНН.

Деталі

"Майже 80% комплектуючих, що знаходяться в елементі російської зброї, все китайське.

Мотори китайські, інші комплектуючі китайські. Кількість того, що постачається, дуже велика. Якщо в липні 2023 року серійні номери збитих безпілотників були первинні, то тепер вже цифри по номерах 5230-5400. Тобто виробництво у них серйозно налагоджене", - розповідають експерти.

Фахівці КНДІСЕ додають, що китайські компоненти знаходить не тільки у безпілотниках, але й в ракетах та керованих авіаційних бомбах. Так, встановлено, що на універсальному модулі планування КАБів сервоприводи китайського виробництва.

"Один з серверів, який ми нещодавно досліджували, по ньому видно, що він з партії сірого імпорту, без позначок виробника. Хоча точно видно, хто його виробив, яка китайська фірма. А протестований і оглянутий цей сервопривід технічним контролем в росії", - зазначають експерти.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни збирають локальні партії зброї з того, що є в наявності, адже їм не обійтися без західних компонентів.

"Абсолютно всі типи російської зброї, а саме різних типів дронів і ракет, у своїй високотехнологічній частині містять компоненти іноземного, не російського виробництва. Ідеться про системи керування, наведення, навігації ракет, тобто всі ті основні частини, які безпосередньо відповідають за польоти ракет", − зазначив Рувін.

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