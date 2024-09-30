В оружии, которым враг атакует Украину, обнаруживают значительное количество комплектующих китайского производства - эксперты КНИИСЭ

Несмотря на формальный нейтралитет, Китай активно поддерживает российскую военную машину. Это подтверждают и специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые при исследовании различных типов оружия, которым враг атакует Украину, обнаружат большое количество различных компонентов китайского производства, говорится в сюжете телеканала "Мы-Украина", пишет УНН.

Детали

"Почти 80% комплектующих, находящихся в элементе российского оружия, все китайское.

Моторы китайские, другие комплектующие китайские. Количество поставляемого очень большое. Если в июле 2023 года серийные номера сбитых беспилотников были первичные, то теперь уже цифры по номерам 5230-5400. То есть производство у них серьезно налажено", - рассказывают эксперты.

Специалисты КНИИСЭ добавляют, что китайские компоненты находит не только в беспилотниках, но и в ракетах и управляемых авиационных бомбах. В частности, установлено, что на универсальном модуле планирования КАБов сервоприводы китайского производства.

"Один из серверов, который мы недавно исследовали, по нему видно, что он из партии серого импорта, без отметок производителя. Хотя точно видно, кто его произвел, какая китайская фирма. А протестирован и осмотрен этот сервопривод техническим контролем в россии", - отмечают эксперты.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне собирают локальные партии оружия из того, что есть в наличии, ведь им не обойтись без западных компонентов.

"Абсолютно все типы российского оружия, а именно различных типов дронов и ракет, в своей высокотехнологичной части содержат компоненты иностранного, не российского производства. Речь идет о системах управления, наведения, навигации ракет, то есть все те основные части, которые непосредственно отвечают за полеты ракет", - отметил Рувин.