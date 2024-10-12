У застосунку Резерв+ з'явиться сервіс відстрочки
Київ • УНН
Заступниця міністра оборони повідомила про запуск нових сервісів у застосунку Резерв+. Вони дозволять оформляти відстрочку для призовників та проводити онлайн-рекрутинг.
У застосунку Резерв+ запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн – рекрутинг
Нагадаємо
Міноборони анонсувало запуск сервісу рекрутингу у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року. Новий функціонал дозволить користувачам обирати військові вакансії, що відповідають їхньому досвіду та вподобанням.
Понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу армії07.10.24, 20:45 • 29908 переглядiв